ФАС заявила об отсутствии рисков огосударствления банков из-за санаций

Действия Центробанка в отношении банков «ФК Открытие» и Бинбанка не приведут к огосударствлению банковского сектора. Такое мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».

«ЦБ все равно будет вытаскивать эти коммерческие банки, и вовсе нет такой задачи потом взять и сделать из них госбанки», — сказал он. «Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению. У нас остается достаточно мощный коммерческий блок частных банков и, конечно, тоже их надо поддерживать, если это понадобится», — добавил Артемьев. Он подчеркнул, что частный сектор необходимо сохранять.

Вместе с тем глава ФАС заявил, что все случаи «раскачивания» ситуации в российской банковской сфере должны быть расследованы, а нарушители — наказаны, пишет ТАСС. По его мнению, проблемы «ФК Открытия» могли возникнуть в том числе из-за «распространения ложных слухов». «История с «Открытием» связана с недобросовестной конкуренцией. На мой взгляд, с распространением ложных слухов, которые на этом рынке сыграли свою роль», — уверен он. «Действия таких структур, когда распространяются ложные слухи, похожи на телефонных террористов», — заключил Артемьев.

​Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Она впервые прошла по новой схеме — через вхождение в капитал банка подконтрольного Центробанку Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Банке России сообщали, что доля регулятора в капитале «Открытия» составит не менее 75%. До 25% при этом останется у предыдущих собственников. Это произойдет в том случае, если временная администрация не выявит у «Открытия» отрицательного капитала, отмечали в ЦБ.

Утром 20 сентября собственник Бинбанка обратился к ЦБ с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России пообещал в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении банка.