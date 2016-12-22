Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,31 57,74 EUR Нал. 70,03 69,33 USD Бирж. 57,84 -0,29 EUR Бирж. 69,44 -0,28 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3905,51 +12,81 ММВБ 2049,61 +0,03% РТС 1116,18 +0,67% Brent 55,76 +0,65% DJIA 22370,80 +0,18% Nasdaq 6461,32 +0,10% FTSE 7270,93 -0,06%
Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм
Лента новостей
Инвестиции в тепло: как модернизировать ТЭЦ без ущерба для потребителей 14:24, Мнение В нападении на Ляскина заподозрили ранее судимого жителя Санкт-Петербурга 14:21, Политика «Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока» 14:19, Бизнес ФАС заявила об отсутствии рисков огосударствления банков из-за санаций 14:14, Финансы Возмущенные пожаром в детском лагере ворвались в горсовет Одессы 14:10, Политика Подпольный пивоваренный завод нашли в Минеральных Водах 14:08, Общество В ЦБ заявили о переориентации кибермошенников на молодежь 14:06, Деньги Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм 14:04, Бизнес Избитого координатора штаба Навального обвинили в инсценировке нападения 13:55, Политика Роскомнадзор заблокировал «крупнейший» сайт с пиратским ПО для Android 13:48, Технологии и медиа Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией 13:47, Финансы Из-за выброса газа из скважины под Оренбургом отравились 25 детей 13:46, Общество Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых в теракте в Лондоне 13:38, Общество Путин предложил президенту Мексики помощь после землетрясения 13:28, Общество Чиновники придумали способ «за копейки» спасти «Зарядье» от вытаптывания 13:27, Политика В Москве после сообщений об угрозе взрыва эвакуировали управы 12 районов 13:23, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 12:57, РБК и Mitsubishi Electric Кремль увидел в поддержке выдуманного преемника абсолютное доверие Путину 12:57, Политика Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН 12:55, Общество Кремль объяснил речь Фримена о Путине «эмоциональной экзальтацией» 12:54, Политика Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами 12:41, Общество В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека 12:41, Общество В районе перевала Дятлова при невыясненных обстоятельствах погиб турист 12:40, Общество В Испании прошли аресты сторонников референдума о независимости Каталонии 12:39, Политика Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ 12:38, Политика Поклонская заявила о просьбе задержать главу «Христианского государства» 12:36, Общество Председатель правления Бинбанка рассказал о работе банка в будущем 12:35, Финансы Mitsubishi анонсировала выпуск нового кроссовера 12:25, Авто
Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм
Бизнес, 14:04
0
Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм

БайкалБанк выставил на аукцион буддийский храм в Бурятии за 71 млн руб. Об этом сообщил журналист Дмитрий Родионов на своей странице в Facebook.

Речь идет о дацане «Ламрим», который находится в городе Улан-Удэ по адресу: улица Бабушкина, 188. Аукцион назначен на 17 октября 2017 года. Как сообщил Родионову кенсур Чой-Доржи Будаев, дацан выставлен «за долги». Будаев взял деньги на строительство храма, но не смог вовремя расплатиться, так как «пострадал от кризиса». По его словам, он ездил просить помощи у далай-ламы. «Кстати, для далай-ламы улан-удэнский храм не чужой — в свое время он даже пожертвовал деньги на его строительство», — отмечает Родионов.

Председатель буддийского центра «Ламрим», бывший глава буддистов России Чой Доржи Будаев подтвердил РБК, что бурятский БайкалБанк выставил на торги буддийский центр «Ламрим». «Это позор для России, представьте, что выставят на торги православный храм. Из 275 тыс. бурятского населения, проживающих в Бурятии, половина — буддисты», — заявил Будаев.

По его словам, крах бурятского БайкалБанка начался, после того как кредитная организация подала в суд против дацана «Ламрим» в Улан-Удэ. «Когда я начал строить буддийский комплекс в 2007 году в Улан-Удэ, учитывая то, что в стране кризис [обычно храмы строят с пожертвований], мы брали кредит в БайкалБанке», — рассказал кенсур.

По его словам, «Ламрим» платил по кредиту с доходов от деятельности кафе, которое было построено на территории храма. «Погашали кредит на 1,2 млн руб. ежемесячно. Когда наступил кризис, появились задержки по кредиту, банк не сбавлял процент, у нас стали ухудшаться отношения, они подали в суд», — сообщил Будаев.

Банк России (ЦБ) в августе 2016 года отозвал лицензию у БайкалБанка. Согласно данным ЦБ, он занимал 230-е место в банковской системе страны. В ЦБ подчеркнули, что БайкалБанк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, размер капитала банка находился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации. В Банке России отметили, что БайкалБанк помещал денежные средства в активы «неудовлетворительного качества» и «неадекватно» оценивал возможные риски.

В ноябре 2016 года следственное управление СКР Бурятии возбудило уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Дело завели «по фактам, выявленным в ходе прокурорской проверки, а также на основе материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики и управлением ФСБ по региону».
Теги: Бурятия , буддизм , дацан , БайкалБанк
Главное
Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией Финансы
Материалы по теме
СКР возбудил дело по признакам преднамеренного банкротства БайкалБанка Бизнес
ЦБ отозвал лицензию у «БайкалБанка» Бизнес
БайкалБанк подал иск к ЦБ из-за полученного предписания Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку