Оставшийся без лицензии бурятский банк выставил на торги буддийский храм

БайкалБанк выставил на аукцион буддийский храм в Бурятии за 71 млн руб. Об этом сообщил журналист Дмитрий Родионов на своей странице в Facebook.

Речь идет о дацане «Ламрим», который находится в городе Улан-Удэ по адресу: улица Бабушкина, 188. Аукцион назначен на 17 октября 2017 года. Как сообщил Родионову кенсур Чой-Доржи Будаев, дацан выставлен «за долги». Будаев взял деньги на строительство храма, но не смог вовремя расплатиться, так как «пострадал от кризиса». По его словам, он ездил просить помощи у далай-ламы. «Кстати, для далай-ламы улан-удэнский храм не чужой — в свое время он даже пожертвовал деньги на его строительство», — отмечает Родионов.

Председатель буддийского центра «Ламрим», бывший глава буддистов России Чой Доржи Будаев подтвердил РБК, что бурятский БайкалБанк выставил на торги буддийский центр «Ламрим». «Это позор для России, представьте, что выставят на торги православный храм. Из 275 тыс. бурятского населения, проживающих в Бурятии, половина — буддисты», — заявил Будаев.

По его словам, крах бурятского БайкалБанка начался, после того как кредитная организация подала в суд против дацана «Ламрим» в Улан-Удэ. «Когда я начал строить буддийский комплекс в 2007 году в Улан-Удэ, учитывая то, что в стране кризис [обычно храмы строят с пожертвований], мы брали кредит в БайкалБанке», — рассказал кенсур.

По его словам, «Ламрим» платил по кредиту с доходов от деятельности кафе, которое было построено на территории храма. «Погашали кредит на 1,2 млн руб. ежемесячно. Когда наступил кризис, появились задержки по кредиту, банк не сбавлял процент, у нас стали ухудшаться отношения, они подали в суд», — сообщил Будаев.

Банк России (ЦБ) в августе 2016 года отозвал лицензию у БайкалБанка. Согласно данным ЦБ, он занимал 230-е место в банковской системе страны. В ЦБ подчеркнули, что БайкалБанк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, размер капитала банка находился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации. В Банке России отметили, что БайкалБанк помещал денежные средства в активы «неудовлетворительного качества» и «неадекватно» оценивал возможные риски.