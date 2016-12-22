Подпольный пивоваренный завод нашли в Минеральных Водах

Росалкогольрегулирование закрыло подпольный пивоваренный завод в городе Минеральные Воды (Ставропольский край). Об этом сообщается на сайте ведомства.

​Как отмечается в сообщении, нелегальный завод был обнаружен 19 сентября. Сотрудники службы во время осмотра помещения на улице Прикумской нашли оборудование для полного цикла производства пива. Кроме того, было обнаружено 30 тыс. л пива для розлива.

Оборудование и напиток были арестованы. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу начало административное расследование.

​В понедельник, 18 сентября, Росалкогольрегулирование сообщило, что 15 сентября на территории крестьянского хозяйства в подмосковном селе Семеновское был обнаружен подпольный цех по производству алкоголя.



Во время осмотра помещения были найдены «две кустарные линии розлива», около 2 тыс. бутылок готовой продукции, 900 л спиртосодержащей жидкости и более 150 тыс. поддельных федеральных марок для маркировки бутылок с алкоголем. Сотрудники Росалкогольрегулирования изъяли и арестовали найденное оборудование и продукцию. Инициировано административное расследование.