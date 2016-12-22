Избитого координатора штаба Навального обвинили в инсценировке нападения

Подозреваемый в нападении на Николая Ляскина, координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Ляскин сам же его и нанял. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД в среду, 20 сентября.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на координатора московского штаба Навального накануне, 19 сентября.

Во время дачи показаний подозреваемый рассказал, что был ранее знаком с пострадавшим Николаем Ляскиным. «На вопрос об обстоятельствах знакомства пояснил, что оно произошло в штабе, которым пострадавший руководит. О данной организации и возможности заработать в качестве ее волонтера подозреваемый узнал посредством интернет-ресурсов, после чего прибыл в Москву», — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый также рассказал, что его общение с Ляскиным продолжалось около часа. По его словам, он сообщил координатору предвыборного штаба оппозиционного политика о своем желании заработать, после чего тот «предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший».

В качестве вознаграждения за инсценировку нападения Ляскин пообещал ему 150 тыс. руб., а также передал ему «в качестве задатка» 10 тыс. руб., утверждает он.

Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин в разговоре с РБК опроверг заявление нападавшего об инсценировке и предположил, что таким образом его пытаются дискредитировать.

По делу о нападении на Николая Ляскина задержан футбольный фанат из Санкт-Петербурга Алексей Щербаков, рассказал РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

По словам близкого к МВД источника, с Щербаковым, который был трижды судим за разбои и грабежи, уже проводят следственные действия. Сотрудничает ли он со следствием, собеседники РБК не уточнили.

Нападение на Ляскина было совершено вечером 15 сентября. По его словам, нападавший подошел к нему сзади и ударил по голове железной трубой, завернутой в газету, после чего скрылся с места происшествия. У главы штаба, по его словам, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Позже адвокат Ляскина заявил о планах добиться переквалификации дела по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность) и передачи его в Следственный комитет. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Близкий к МВД источник РБК подчеркивает, что действия Щербакова могут подпадать под другую статью УК — ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо принудительных работ до трех лет, либо ареста до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет. О том, будет ли возбуждено уголовное дело по этой статье, собеседники РБК не рассказали.