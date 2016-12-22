В Москве после сообщений об угрозе взрыва эвакуировали управы 12 районов

В Москве эвакуировали людей из управ 12 районов после анонимных сообщений об угрозах взрыва, сообщил РБК глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

«Поступают звонки, поступают так называемые угрозы. Все понимают, что реагировать надо», — подчеркнул он.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на время проверки зданий из управ эвакуировали свыше 2 тыс. сотрудников и посетителей. По его словам, проверки проводятся в управах районов «Молжаниновское», «Таганский», «Новогиреево», «Замоскворечье», «Южное Чертаново», «Алексеевское», «Отрадное», «Покровское-Стрешнево», «Преображенская», «Черемушки», «Бескудниково» и «Теплый Стан».

Волна эвакуаций из зданий управ в Москве также произошла накануне, 19 сентября. Источник РБК в главном управлении МВД сообщал о поступивших звонках о минировании по девяти адресам в столице. Он уточнял, что людей эвакуировали из управ районов «Таганский», «Богородское», «Лефортово», «Нагорный», «Новогиреево», «Кузьминки», «Солнцево» и «Внуково» и из здания префектуры Центрального административного округа Москвы. Также из-за угрозы взрыва из Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке эвакуировали 1,5 тыс. человек, сообщал источник агентства «Интерфакс».

По информации «РИА Новости», с 12 сентября в российских городах после анонимных звонков о «минировании» были эвакуированы свыше 300 тыс. человек. В ходе проверок ни в одном случае взрывные устройства не обнаружили. Источник РБК в МВД 18 сентября сообщал, что ущерб от эвакуаций превысил 300 млн руб.