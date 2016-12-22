Председатель правления Бинбанка рассказал о работе банка в будущем

Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович заявил, что банк продолжает работать в обычном режиме, он выполняет обязательства перед своими клиентами «без промедления». Об этом он написал в Facebook. Давыдович добавил, что в сложившейся ситуации его предыдущий опыт работы «будет полезен».

«Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов», — написал он. Давыдович отметил, что его первые дни работы «сопровождаются громкими новостями в СМИ».

О назначении Давыдовича на должность председателя правления Бинбанк сообщил в понедельник, 18 сентября. До этого Давыдович работал в украинском банке «Пивденный», возглавлял правление украинского подразделения «Русского стандарта», был председателем правления «Связной Банк», в 2016 году возглавил группу компаний «Связной».

В среду, 20 сентября, стало известно об обращении владельца банка в ЦБ с просьбой провести санацию. В Банке России пообещали рассмотреть вопрос в ближайшее время. Собственник Бинбанка попросил провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора. Также в этот день совладелец банка Микаил Шишханов был избран на должность председателя совета директоров банка. Как пояснили в пресс-службе компании, назначение сделано для того, чтобы провести финансовое оздоровление Бинбанка. До 28 мая Шишханов был председателем правления банка.