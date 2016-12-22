Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ

Журналисты впервые засняли на видео бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова. Он был допрошен в качестве свидетеля обвинения рамках дела экс-министра финансов Алексея Улюкаева

Журналисты впервые засняли на видео бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ Олега Феоктистова, который 20 сентября был допрошен в рамках дела экс-министра финансов Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент РБК из Замоскворецкого суда Москвы.

Журналисты успели задать Феоктистову несколько вопросов, но ответил он только на один: «Вы хорошо спите по ночам?». «Великолепно», — сказал генерал ФСБ.

Допрос Феоктистова прошел в закрытом режиме. Он длился почти полтора часа. Феоктистов был заявлен в списке свидетелей обвинения.

Как 18 сентября рассказал один из свидетелей по делу Улюкаева, участвовавший в задержании сотрудник ФСБ Алексей Калугин, Феоктистов вместе с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным подал заявление о вымогательстве со стороны Улюкаева. Ранее источник РБК утверждал, что Феоктистов курировал операцию по делу экс-министра.

До августа 2016 года Феоктистов был первым заместителем начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Два собеседника РБК, близких к руководству ФСБ, а также два сотрудника ФСБ назвали Феоктистова «одним из самых влиятельных силовиков» в России. В марте 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Феоктистов покинул компанию.

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года во дворе офиса «Роснефти». По версии следствия, он вымогал взятку $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву. В материалах дела отмечается, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, «показав ему сумму в виде двух пальцев» во время игры в бильярд на Гоа в октябре 2016 года.