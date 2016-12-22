В Испании прошли аресты сторонников референдума о независимости Каталонии

Гражданская гвардия Испании арестовала 12 сторонников «нелегального» референдума о независимости Каталонии, сообщает El Pais.

В числе арестованных заместитель вице-председателя женералитета Каталонии Хосеп Мария Хове. Аресты были проведены в ходе спецоперации. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что все было сделано «по решению судьи для обеспечения соблюдения закона».

Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято в июне 2017 года. Его датой глава каталонского правительства Карлес Пучдемон назвал 1 октября. Прокуратура Испании заявила 7 сентября, что членам правительства и парламентариям Каталонии, поддержавшим референдум, будет предъявлено уголовное обвинение.​

8 сентября парламент Каталонии принял закон, который должен подготовить юридическую базу для «переходного периода», который, по идее законодателей, будет длиться между референдумом и фактическим выходом Каталонии из состава Испании. В частности, согласно закону, в случае успешного проведения референдума обязателен отказ от испанского подданства. При этом Конституционный суд Испании уже приостановил действие этого закона.

Каталония находится на северо-востоке Испании. Более трети ее населения составляют этнические каталонцы. Население региона составляет 7 млн человек. Одна из первых попыток провозгласить независимость Каталонии произошла в 1871 году. В 1930-е годы региональное правительство вновь попыталось провести сецессию, ее сторонники были арестованы, а затем каталонскому руководству пришлось объединиться с Мадридом для противостояния франкистам в гражданской войне. В 1979 году центральные власти Испании предоставили региону статус автономии.