Сирийская оппозиция взяла под контроль 90% «столицы» ИГ

Поддерживаемые США бойцы оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) очистили более 90% сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ракка считалась «столицей» ИГ с июня 2014 года, после того как город был захвачен террористами. Противостояние бойцов «Сирийских демократических сил» и боевиков ИГ началось в июне 2017 года.

Командующий антитеррористической коалицией во главе с США генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в июне говорил, что штурм Ракки нанесет решающий удар по ИГ. Самолеты коалиции также поддерживают бойцов SDF с воздуха и бомбят позиции террористов. В начале мая Пентагон заявил о том, что президент США Дональд Трамп распорядился начать поставку оружия бойцам SDF для штурма Ракки.

Освобождение Ракки считается пятой и последней фазой операции «Гнев Евфрата», которая началась в ноябре 2016 года. В ходе пятой фазы операции бойцы SDF освободили около 10 тыс. кв. км вдоль северного берега реки Евфрат, в том числе крупнейшую на Ближнем Востоке плотину Табка мощностью 0,8 ГВт.