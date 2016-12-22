МИД заявил об отсутствии пострадавших при землетрясении в Мексике россиян

В результате землетрясения в Мексике никто из россиян не пострадал, сообщается на сайте МИДа России.

«По предварительным данным посольства России в Мексике, пострадавших среди российских граждан нет. Зданиям нашей дипмиссии в Мехико нанесен незначительный ущерб», — говорится в сообщении.

«МИД России оперативно и своевременно оповещал россиян о развитии ситуации», — отметили в ведомстве, для этого, в частности, использовалось мобильное приложение «Зарубежный помощник» и социальной сети Twitter. Кроме того, российское посольство в столице Мексики - Мехико на своем сайте опубликовало рекомендации для россиян, которые находились в стране, говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что в результате землетрясения погибли свыше 250 человек. В районе Мехико и штатах Пуэбла, Морелос и Герреро было разрушено большое количество зданий. Под завалами до сих пор находятся люди. Землетрясение оставило без электроэнергии порядка 4 млн. жителей, из образовательных и медучреждений была проведена эвакуация.

Руководитель Ростуризма Дмитрий Горин сообщал РБК, что в Мексике в настоящий момент находятся около 100 российских туристов. Он отмечал, что ни от кого из них обращений не поступало. Туристы, по его словам, в основном находятся на курортах Ривьера Майя и Канкун, которые расположены далеко от эпицентра землетрясения.

Советник-посланник российской дипмиссии в Мехико Евгения Нешумова ранее сообщала, что из-за землетрясения несколько российских дипломатов, которые жили на съемных квартирах со своими семьями в Мехико, остались без жилья.

Дипломаты были эвакуированы, никто из них и членов их семьи не пострадал. Некоторым из них предоставили временное жилье. ​

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 21:14 мск в 98 км юго-западнее Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. После землетрясения последовали еще 11 толчков до 4,0.