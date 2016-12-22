В Италии арестовали 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita

Итальянская полиция в области Апулия на юге страны арестовала 50 членов местной преступной группировки Sacra Corona Unita. Об этом сообщает агентство ANSA.

Участников мафиозной организации обвиняют в убийствах, вымогательствах, незаконной торговле наркотиками и оружием. Задержания проходили в городах Лечче, Бриндизи и Таранто.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити 11 августа пообещал дать «жесткий ответ» войне мафиозных кланов на юге страны.

Тогда он сообщил, что в южную провинцию Фоджа, где ранее были зафиксированы активные столкновения членов конфликтующих мафиозных групп, направлены 192 оперативных подразделения, включая 24 спецподразделения карабинеров Calabria.

Ранее, 9 августа, неподалеку от железнодорожной станции в городе Сан-Марко-ин-Ламис в провинции Фоджа застрелили двух мафиози и двух свидетелей, местных фермеров. В результате нападения были убиты местный криминальный авторитет Марио Лучано Ромито и его шурин Маттео де Пальма.

По информации газеты La Repubblica, Ромито был главой мафиозного клана из города Манфредония в Фодже. Его клан начал войну с другим кланом из области Монте-Гаргано в той же провинции. В полиции сообщили, что Ромито и его шурин были убиты в результате засады. После этого мэр местной коммуны Сан-Марко-ин-Ламис попросил главу МВД Италии навести порядок в провинции.