Полиция начала проверку после драки подростков во Владивостоке

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Обидевшего ветеранов АТО главного военного психиатра Украины отстранили

В США оштрафовали написавшего на мемориале Линкольну имя жителя Киргизии

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На скважине под Оренбургом произошел выброс нефтяной жидкости

В суде по делу Улюкаева начался допрос генерала ФСБ Феоктистова

Глава Госдумы объявил о победе над депутатами-прогульщиками

В АКРА оценили вероятность санации Бинбанка Центробанком

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В Италии арестовали 50 членов мафиозной банды Sacra Corona Unita

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Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек

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В Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты

Лавров назвал коалицию США «незваным гостем» в Сирии