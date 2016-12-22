Полиция начала проверку после драки подростков во Владивостоке

В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю РБК сообщили о начале проверки, инициированной после драки несовершеннолетних во Владивостоке.
«По факту драки между подростками на улице Гульбиновича проводится проверка. Родителям несовершеннолетних выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства происшествия», — сообщил РБК собеседник в пресс-службе.
Ранее 20 сентября агентство «Восток-медиа» сообщало, что во Владивостоке группа вооруженных пьяных подростков избила пятерых детей 12–13 лет, одному из них сломали нос и зубы. Инцидент произошел 16 сентября на улице Гульбиновича в Первомайском районе Владивостока. Родители пострадавших детей написали заявления в полицию.Старший помощник руководителя приморского управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская сообщила агентству, что ведомство также начало проверку по факту избиения детей. «Сейчас мы ждем от полиции материалов дела, они должны их нам передать. Проверка уже идет, по ее итогам наши сотрудники примут процессуальное решение», — заявила она.