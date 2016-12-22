Ростуризм насчитал в Мексике 100 российских путешественников

По данным туроператоров, в Мексике, где произошло землетрясение, сейчас находятся около 100 российских туристов, сообщил РБК советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

По его словам, «обращений от туристов в Ростуризм на данный момент не поступало». Горин отметил, что туристы в основном «находятся на курортах Канкун и Ривьера Майя». Он подчеркнул, что эти районы «находятся далеко от эпицентра землетрясения».

По словам Горина, в Мексике сейчас низкий туристический сезон. Аэропорт в Мехико возобновил работу, но все экскурсии по мексиканской столице отменены. Он добавил, что информации о самостоятельных путешественниках пока не поступало. «Но Ростуризм находится в контакте с Министерством иностранных дел России. В случае поступления информации туристам будет оказываться помощь», — констатировал он.

В посольстве России в Мехико РБК подтвердили размещенное на сайте диппредставительства сообщение, в котором говорится, что российские граждане не пострадали.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что в Мехико от землетрясения пострадало несколько отелей. «Гостей из них переводят в другие гостиницы. Количество российских туристов, находящихся в момент землетрясения [в Мехико], уточняется», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в результате сильного землетрясения в Мексике жилья лишились некоторые российские дипломаты с семьями. Никто из дипработников и членов их семей не пострадал. Лишившихся жилья сотрудников дипмиссии разместили на временной основе в имеющихся жилых помещениях.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Удар стихии пришелся в день годовщины сильнейшего стихийного бедствия такого рода на континенте, произошедшего в 1985 году, тогда магнитуда землетрясения составила 8,1. Сейчас эпицентр подземного толчка находился в 111 км к югу от столицы Мексики Мехико. В результате землетрясения, затронувшего, в основном, южные районы страны, погибли более 240 человек. Более 3 млн человек лишились доступа к электроэнергии. В Мехико введено чрезвычайное положение.