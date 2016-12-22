В Подмосковье поймали главу казахстанской ОПГ

Сотрудники МВД Казахстана при поддержке работников МВД России задержали 16 сентября в Раменском районе Московской области главу организованной преступной группы (ОПГ) Рафаэля Бикбаева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Казахстана.

При задержании у Бикбаева изъяли поддельный паспорт гражданина Киргизии. В ближайшее время он будет депортирован в Казахстан. По информации МВД республики, Бикбаев был неоднократно судим за незаконную торговлю наркотиками. Возглавляемая им ОПГ занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области.

За преступной группой установили слежку в октябре 2016 года. В марте 2017 года сотрудники МВД Казахстана установили потерпевшего, предпринимателя из Южной Кореи. По данным МВД, в 2014 году группа Бикбаева вынудила его переписать на одного из членов банды фабрику по переработке сырья. В конце июня 2017 года в городе Шымкенте оперативники задержали девятерых членов преступной группы. МВД Казахстана 2 августа объявило Бикбаева в международный розыск.