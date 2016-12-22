Призывавшего к республике от Урала до Тихого океана отправили на лечение

Жителя Иркутской области, призывавшего к созданию отдельного государства на территории России, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Судом установлено, что в январе 2016 года мужчина, используя мобильный телефон, подключался к сети интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого океана», — говорится в сообщении ведомства.
Ангарский городской суд признал, что мужчина совершил преступление, подпадающее под ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), в состоянии невменяемости, и освободил его от уголовной ответственности.
Это не первый случай, когда за призывы к нарушению территориальной целостности России направляют на принудительное лечение. Так, в июне Советский районный суд Челябинска постановил выписать из психиатрической больницы Алексея Морошкина, которого в декабре 2015 года направили на принудительное лечение за призывы к нарушению территориальной целостности России и созданию Уральской народной республики, сообщал 74.ru. Отмечалось, что за время, проведенное в медучреждении, у мужчины наступила «эмоциональная стабильность» и сформировались «положительные социальные установки в поведении».