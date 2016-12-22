Генконсульство США выразило соболезнования из-за смерти офицера Петрова

Генконсульство США во Владивостоке выразило соболезнования в связи со смертью предотвратившего ядерную войну офицера Советской армии Станислава Петрова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице генконсульства в Facebook.

«Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году», — указывается в сообщении.

Накануне сын Петрова Дмитрий подтвердил телеканалу «Звезда» смерть своего отца. По словам Дмитрия Петрова, Станислав Петров умер еще в мае 2017 года. Телерадиокорпорация Би-би-си 18 сентября сообщала о смерти офицера Петрова. По информации Би-би-си, Петров умер 19 мая в Москве. Ему было 77 лет.

Петров в 1983 году нес службу в советском центре предупреждения ракетного нападения, когда система сообщила о якобы запущенной ракете США в сторону СССР. Петров посчитал это сообщение ложным и не доложил о происшествии командованию. Спустя годы об этом инциденте стало известно и Петрова стали называть человеком, спасшим мир от ядерной войны.

Сам офицер Петров в 2013 году дал интервью Би-би-си, в котором сообщил, что утром 26 сентября 1983 года получил отчеты от компьютерной системы о нескольких запущенных американских ракетах. «У меня были все данные. Если бы я послал их командованию, никто бы слова против не сказал», — заявлял Петров.

По словам офицера, ему нужно было позвонить по прямой линии командованию и сообщить о запусках, но в тот момент ему казалось, что он «сидел на раскаленной сковородке». Поэтому Петров решил сообщить о ложной тревоге.

«Через 23 минуты я осознал, что ничего не произошло. Если это был настоящий удар, то я бы знал об этом. Это было такое облегчение», — отметил Петров. Впоследствии выяснилось, что советские спутники приняли отраженный от облаков солнечный свет за работающие двигатели межконтинентальных баллистических ракет.