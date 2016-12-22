В обрушившейся от землетрясения школе в Мексике погибли более 20 детей

В результате обрушения школы в районе Коапа к юго-востоку от Мехико при землетрясении погибли 20 детей и двое взрослых. Об этом сообщает El Unversal со ссылкой на заявление президента Мексики Энрике Пенья Нето.

Школа Colegio Rebsamen обрушилась из-за землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего накануне в центральных регионах страны. К настоящему моменту 30 несовершеннолетних и восемь взрослых считаются пропавшими без вести. Под руинами здания остаются живые люди. На место происшествия выехал президент страны. К разбору завалов привлечены военнослужащие.

По последним данным, число жертв землетрясения в Мексике превышает 130 человек. Более 3 млн человек остались без света. В результате подземных толчков оказались разрушены здания в столице страны Мехико. Из-за обрушений в городе начались пожары. Предложение об оказании помощи в Мексику уже направила ООН.