МТС и «ВымпелКом» подали заявки на создание сетей 5G в России

МТС и «Вымпелком» направили в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ) заявки на выделение частот для развития опытных сетей 5G, пишет «Коммерсантъ». Сети нового поколения должны появиться сразу в нескольких регионах России.
Представители операторов подтвердили подачу заявок. Выделение им полос частот госкомиссия рассмотрит на ближайшем заседании.
«Вымпелком» планирует создать опытные зоны 5G в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Ленинградской, Московской и Самарской областях, в Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. В МТС, в свою очередь, планируют начать покрытие 5G с территории Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Сочи.
В компании Tele2 заявку на частоты под сети 5G пока не подавали. По словам источника в компании, одной из причин этого стало увеличение платы за больший объем спектра, из-за чего средняя выручка на абонента остается невысокой.
О планах по подаче заявки на частоты для 5G представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил РБК в начале июня. Протестировать сеть в компании намерены на Чемпионате мира по футболу — 2018. Первым о планах построить фрагменты сетей 5G в России к ЧМ-2018 заявил «МегаФон». Свою заявку в ГКРЧ компания подала еще в июне.