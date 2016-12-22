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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек
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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек
Общество, 03:13
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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек
Землетрясение в Мексике, вызвавшее разрушения в центральных районах страны и столице Мехико, по последним данным унесло жизни 134 человек. Власти страны направили на помощь пострадавшим армию
Фото: Enric Marti / AP

По последним данным число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября в Мексике, достигло 134 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате подземных толчков. От подземных толчков, как сообщает El Universal, в наибольшей степени пострадали провинции Морелос (54 погибших), Пуэбла (26 жертв) и столица страны Мехико, где погибли, по последним данным около 30 человек. Несколько десятков зданий в столице оказались разрушены. Под руинами домов остаются люди. Из-за разрушений была нарушена работа транспорта, об изменении графика полетов сообщили авиакомпании с рейсами из аэропорта Мехико.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео, снятое во время землетрясения. на нем видно, как от подземных толчков раскачиваются многоэтажные здания и вылетают стекла.

Еще одно видео было снято с высотного здания и показывает вид на столицу страны после землетрясения. на нем видно, что город охвачен пожарами, часть зданий разрушена.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поручил Национальному комитету по чрезвычайным ситуациям оценить ситуацию и скоординировать действия спасательных служб, говорится в Twitter главы государства. Также распорядился перевести пациентов из разрушенных толчками больниц в другие медицинские учреждения. 

В результате землетрясения, по данным Федеральная комиссии по электроэнергии Мексики, без электричества остались 3,8 млн жителей страны. Из-за разрушений оказались нарушены линии электропередач. Всего, по данным Bloomberg, в зоне, пострадавшей от подземных толчков, проживают около 20 млн человек.

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К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия. Министерство обороны страны направило на помощь пострадавшим более 3 тыс. военнослужащих. Военные задействовали вертолеты для эвакуации пострадавших.

По данным российского посольства в Мексике, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения граждан России нет. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического представительства.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике в канун землетрясения 1985 года, ставшего самым сильным за 100 лет. Оно стало вторым за последние несколько недель. 7 сентября в Мексике подземные толчки унесли жизни около 100 человек, после чего в стране был объявлен трехдневный траур.

Теги: Мексика , землетрясение
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