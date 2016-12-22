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Лавров рассказал Джонсону о готовности России к «встречным шагам»
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Лавров рассказал Джонсону о готовности России к «встречным шагам»
Политика, 02:31
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Лавров рассказал Джонсону о готовности России к «встречным шагам»

В Нью-Йорке в ходе ​72-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча глав российского и британского МИД Сергея Лавова и Бориса Джонсона. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Во время переговоров оба министра обсудили действия по нормализации отношений России и Великобритании и развитию двустороннего диалога. Как подчеркивается на встрече министры подчеркнули важность выстраивания отношений «на основе обоюдного учета интересов». При этом Лавров сообщил Джонсону, что Россия готова предпринять шаги навстречу Лондону, если настрой на улучшение отношений будет взаимным. «Выражена готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении», — сообщили в МИД.

Сам Джонсон, как передает «РИА Новости», счел встречу с Лавровым «хорошей». По его словам, речь на ней зашла в том числе и о его возможном будущем визите в Москву. «Мы посмотрим, сможем ли мы выйти на определенный план визита в Москву, когда это будет удобно всем. Мы работаем над этим», — рассказал он.

В апреле Борис Джонсон отменил запланированный визит в Москву. Причиной этого решения он назвал ситуацию в Сирии. В МИДе повод для отказа главы британского ведомства от поездки в Россию назвали «абсурдным».

Газета The Telegraph 8 сентября опубликовала фотографию Джонсона из Эстонии, куда он приехал приехавшего на саммит глав МИД ЕС. На ней министр был запечатлен в военной форме на танке. На эту фотографию отреагировало и российское посольство в Великобритании, заявившее, что Лавров, в отличие от Бориса Джонсона, «не нуждается в езде на танке, чтобы доказать свою точку зрения».

Теги: Великобритания , Сергей Лавров , дипломаты , Борис Джонсон
Главное
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