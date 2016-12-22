Третьего подозреваемого в теракте в метро Лондона задержали в Уэльсе

В Великобритании задержали третьего подозреваемого по делу о теракте в метро Лондона. Об этом говорится в сообщении Лондонской полиции.

Задержание было произведено в городе Ньюпорт в Уэльсе. В нем принимали участие сотрудники контртеррористических подразделений, полиции и Уэльского подразделения по борьбе с терроризмом и экстремизмом. После задержания подозреваемого в Ньюпорте проходят обыски. Как уточнили в полиции, задержан был 25-летний мужчина. Более подробная информация о личности задержанного не сообщается.

До этого британская полиция уже арестовала двух подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему 15 сентября. Это двое мужчин в возрасте 21 и 18 лет. Один из них был задержан в пригороде Лондона, а другой в городе Дувр на юге Великобритании. Как стало известно, один из задержанных оказался беженцем из Ирака. По данным телеканал SkyNews, 21-летнего задержанного зовут Яя Фаррух. Оба задержанных являются воспитанниками приемных родителей-британцев.

Взрыв на станции «Парсонс Грин» произошел 15 сентября. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие в вагоне поезда метро. В результате пострадали порядка 30 человек. После теракта уровень террористической угрозы в стране был повышен до «критического».Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».