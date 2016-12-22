В Подмосковье лишили мандата депутата от «Яблока»

В подмосковном Чехове территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о лишении мандата местного депутата от партии «Яблоко» ​Николая Дижура. Причиной этого в ТИК назвали то, что он не успел вовремя подать ​уведомление о сложении с себя полномочий депутата районного совета, говорится в сообщении на сайте партии.

Свой мандат Дижур получил по итогам выборов 10 сентября. Как заявили в партии, уведомление об избрании Дижур получил 13 сентября. После этого, в пятидневный срок он должен был подать уведомление о сложении полномочий депутата Совета Серпуховского района, поскольку закон не позволяет быть депутатом двух советов одновременно.

В сообщении отмечается, что отсчет при этом должен был начинаться со следующего дня с момента уведомления — с 14 сентября. В то же время, при принятии решения, в ТИКе заявили, что официальная информация об избрании была размещена в местной газете 12 сентября.

18 сентября Дижур получил уведомление от районного совета о том, что он официально лишен депутатского мандата. После этого он обратился в ТИК. Однако в ТИКе сочли, что Дижур пропустил сроки, необходимые для того, чтобы получить новый мандат.

Лидер регионального отделения «Яблока» Александр Гунько заявил, что решение ТИКа будет обжаловано в избиркоме Московской области. Партия также направила обращение в связи со случившимся главе ЦИК Элле Памфиловой.

Всероссийский день выборов прошел 10 сентября. В Москве на выборах рекордное число кандидатов — 8330. Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство голосов более чем в десяти районах столицы. Партии «Яблоко» досталось 176 московских мандатов.