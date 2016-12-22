Число жертв землетрясения в Мексике превысило 40 человек

Число жертв землетрясения в Мексике, по предварительным данным, превысило 40 человек. О 42 погибших в своем Twitter сообщил губернатор пострадавшего от подземных толчков штата Морелос Грако Рамирес.

По данным властей штата, наибольшее число жертв оказалось в муниципалитете Хохутла, где погибли не менее 12 человек.

Кроме того, как сообщает Reuters, по меньшей мере пять человек погибли в штате Мехико, двое погибших в штате Пуэбла. В столице страны, городе Мехико, обрушились порядка 30 зданий и возникли пожары. По развалинами зданий находятся люди.

В российском посольстве в Мексике не располагают данными о пострадавших россиянах. «Мы обратились в Красный крест и полицию, однако пока такими данными они не располагают», — заявил советник-посланник посольства Евгений Нешумов, передает «РИА Новости».

Магнитуда очередного землетрясения в Мексике составила 7,1. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса. Землетрясение стало вторым за последние несколько недель. В предыдущем землетрясении, 7 сентября, погибли 98 человек.