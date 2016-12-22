Миллиардер Брэнсон пообещал помочь Карибам после урагана «Ирма»

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, заявил о своем намерении помочь странам Карибского региона, пострадавшим от разрушительного урагана «Ирма», передает Reuters. Предприниматель пояснил, что он планирует оказать помощь пострадавшему региону, поддержав в нем развитие альтернативной энергетики.

По словам Брэнсона, он планирует организовать фонд, который будет поддерживать переход региона на возобновляемые источники энергии. С этим предложением он уже обратился к правительствам нескольких стран и знакомым благотворителям.

«В рамках этого фонда мы хотим добиться того, чтобы Карибы переходят от «грязной» энергетики к «чистой», — пояснил он.

О своем намерении помочь пострадавшим странам Брэнсон также написал в своем блоге на личном сайте. По его словам, меры поддержки карибских стран он обсуждает на проходящих в Нью-ЙОрке мероприятиях всемирной климатической недели под эгидой ООН.

Ричард Брэнсон во время прохождения урагана находился на принадлежащем ему острове Неккер в Карибском море. Он переждал удар стихии в специально оборудованном винном подвале в своем особняке.

Состояние Брэнсона Forbes оценивает в $5,1 млрд. Он находится на седьмом месте в списке самых богатых людей Великобритании и на 324-м месте во всемирном списке миллиардеров.