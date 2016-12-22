Подозреваемого в нападении на главу штаба Навального в Москве задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, который предположительно совершил нападение на главу московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«Ляскин сейчас в ОВД Мещанское ждет адвоката. В ближайшее время они проведут процедуру опознания с задержанным мужчиной», — сказал он. «Будем надеяться, что это именно тот напавший человек», — добавил он.

На Николая Ляскина напали на проспекте Мира в Москве вечером 15 сентября. Он рассказал, что неизвестный подошел к нему сзади, после чего несколько раз ударил его стальной трубой. Один из ударов, по его словам, пришелся в голову, чуть правее затылка.

После нападения злоумышленник скрылся. Глава московского штаба Навального отмечал, что нападавший был одет в спортивную форму, на его голове был капюшон. «Он кинул в нас трубу и убежал. Оказалось, что это стальная труба, завернутая в газету», — добавил Ляскин. Разглядеть лицо злоумышленника он не смог.

Ляскин сообщал, что врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Позже адвокат Ляскина заявил о планах добиться переквалификации и передачи в Следственный комитет уголовного дела о хулиганстве. Мы будем настаивать на передаче дела для расследования по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность), говорил Жданов.

