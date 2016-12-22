В Москве закрыли для пассажиров станции метро «Китай-город»

В Москве закрыли на вход и выход станции метро «Китай-город» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий, говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.

Они были закрыты по требованию полиции. «Поезда проследуют станции без остановки», — отмечается в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что станции закрыли после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. В настоящий момент правоохранительные органы проверяют эту информацию.На платформе станции находятся сотрудники полиции, сообщает корреспондент РБК.

По информации источника ТАСС в экстренных службах Москвы, в южном вестибюле одной из станций «Китай-город» обнаружили бесхозный предмет.

Позднее в Twitter метрополитена появилось сообщение об открытии станций после проверки. Они открыты для входа пассажиров и работают в штатном режиме.