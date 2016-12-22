Землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике привело к жертвам и разрушениям

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра. Оно произошло в день годовщины со дня одного из самых разрушительных землетрясений в истории Америки, магнитуда которого составила 8,1, в 1985 году.
По данным центра, очаг землетрясение залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.
Как отмечает Reuters, в результате землетрясение пострадали здания в столице Мексики Мехико. По словам мэра города, по меньшей мере 20 зданий частично обрушились. В нескольких разрушенных зданиях начались пожары. По данным агентства, в штате Пуэбла рядом с Мехико обрушилась школа, в результате чего по меньшей мере два человека погибли.
Это землетрясение стало вторым в стране за последние несколько недель. 7 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Число жертв подземных толчков достигло 98 человек. После случившегося в стране был объявлен трехдневный траур.