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Сын предотвратившего ядерную войну офицера Петрова заявил о его смерти
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Сын предотвратившего ядерную войну офицера Петрова заявил о его смерти
Общество, 20:40
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Сын предотвратившего ядерную войну офицера Петрова заявил о его смерти
Станислав Петров (Фото: Queery-54 / Wikipedia)

Сын предотвратившего ядерную войну офицера Советской армии Станислава Петрова подтвердил смерть своего отца. Об этом Дмитрий Петров рассказал «Звезде».

«Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», — сказал собеседник телеканала.

О смерти Станислава Петрова сообщало 18 сентября Би-би-си. По данным телерадиокорпорации, он умер 19 мая в возрасте 77 лет в Москве, но публично о его кончине стало известно только сейчас.

Во время холодной войны в 1983 году Петров служил в советском центре предупреждения ракетного нападения, когда система ошибочно сообщила о ракете, выпущенной со стороны США. Он принял решение, что это была ложная тревога, и не стал докладывать об этом командованию. Об инциденте стало известно спустя годы, и его стали называть человеком, который предотвратил возможную ядерную войну.

В интервью Би-би-си, которое Петров дал в 2013 году, он рассказал, что получил утром 26 сентября 1983 года отчеты от компьютерной системы о нескольких запусках американских ракет. «У меня были все данные. Если бы я послал их командованию, никто бы слова против не сказал», — говорил Петров. «Все, что мне надо было сделать, это взять телефон, позвонить по прямой линии нашему командованию, но я не мог двигаться. Мне казалось, что я сидел на раскаленной сковородке», — рассказывал он.

В результате Петров сообщил об ошибке в системе. «Через 23 минуты я осознал, что ничего не произошло. Если это был  настоящий удар, то я бы знал об этом. Это было такое облегчение», — вспоминает Петров.

Последующее расследование показало, что советские спутники неправильно идентифицировали свет, отражающийся от облаков, и послали в систему информацию, что это были двигатели межконтинентальных баллистических ракет.

Теги: холодная война , ядерная война
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