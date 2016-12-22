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Отец «пьяного» мальчика подал новое заявление после проведения экспертизы
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Отец «пьяного» мальчика подал новое заявление после проведения экспертизы
Общество, 21:04
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Отец «пьяного» мальчика подал новое заявление после проведения экспертизы

Отец погибшего в ДТП в Балашихе ребенка, в крови которого ранее обнаружили алкоголь, обратился в Следственный комитет с новым заявлением. Документ находится в распоряжении «Газеты.Ru».

Заявление Роман Шимко подал 31 августа, пишет издание. В нем он обвинил специалистов, которые провели экспертизу тела мальчика, в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств, а также служебном подлоге и даче заведомо ложных показаний.

Отец мальчика решил подать новое заявление после того, как по его просьбе было проведено независимое судебно-медицинское исследование по медицинскому документу в отношении тела ребенка. Документ также находится в распоряжении газеты. Экспертизу после гибели шестилетнего ребенка, как указывается в документе, провели «с грубейшими нарушениями законодательства», а выполнившие ее специалисты «не обладали необходимыми навыками».

В документе также утверждается, что проведенная изначально экспертиза «не соответствует нормативно-правовым актам», а выводная часть «носит формальный характер и объективно не обоснована». Все это лишает суд научных гарантий от принятия ошибочных решений, подчеркивается в исследовании. Отмечается, что судмедэксперты не смогли правильно установить причину смерти ребенка. Кроме того, образцы крови проанализировали через пять дней после ДТП, что считается недопустимым, говорится в документе.

По словам отца мальчика, у эксперта Михаила Клейменова были документы, полностью исключающие необходимость проведения тестов на алкоголь, поскольку их составил врач скорой помощи, который приехал на место происшествия.

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля в в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Медицинская экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. На основании этого уголовное дело в отношении сбившей мальчика Ольги Алисовой закрыли. Родители ребенка в рассказали РБК, что дело по факту его гибели не заводили более месяца, а часть доказательств, в том числе видеозаписи камер наблюдения, были уничтожены. Они также утверждали, что результаты экспертизы крови подменили.

На основании жалоб родителей Следственный комитет в июне возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ольгу Алисову обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В конце августа стало известно, что следователь МУ МВД «Балашихинское» Дмитрий Аринушкин, который вел дело «пьяного» мальчика, в июне подал рапорт своему руководству о том, что «неустановленные лица» могли напоить ребенка.

В начале сентября Ольга Алисова частично признала свою вину. «Признаю, что мое движение повлекло смерть. Не признаю, что могла его видеть. И я не разговаривала по телефону», — говорила она.

Теги: заявление , экспертиза , "пьяный мальчик"
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