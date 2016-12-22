В жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался газ

В Санкт-Петербурге в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщается на сайте петербургского управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в квартире, которая находится в доме на улице Демьяна Бедного. По данным ведомства, после хлопка «газовоздушной смеси» возгорания зафиксировано не было. Сведения о пострадавших уточняются, говорится в сообщении. По данным РЕН ТВ, пострадал один человек.

Как рассказали агентству «Интерфакс» в МЧС, инцидент произошел на втором этаже дома. После хлопка газа из здания были эвакуированы 43 человека, отметили в ведомстве. Сотрудники экстренной службы обследуют здание. По итогам проверки будет принято решение, безопасно ли возвращаться в дом эвакуированным людям.

В пресс-службе «Петербурггаза» рассказали «Фонтанке», что в квартире, где произошел хлопок, был обнаружен перерезанный газовый шланг, из которого утекал газ. По данным портала, когда в квартиру прибыли сотрудники газовой компании и МЧС, ее хозяин был пьян.