«Петр Великий» и две подлодки провели стрельбы в ходе учений «Запад-2017»

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СМИ узнали о требовании Неймара продать лучшего бомбардира «ПСЖ»

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Обвиненный в мошенничестве основатель «Смотра.ру» отказался признать вину

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Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением»