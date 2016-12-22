«Петр Великий» и две подлодки провели стрельбы в ходе учений «Запад-2017»

Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» и две атомных подводных лодки «Орел» и «Воронеж» провели стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2017». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Удары были произведены из-под воды по корабельной группировке условного противника, которая находилась на расстоянии от корабля и подводных лодок от 200 до 300 км. «По предварительным итогам учения, все мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы, были успешно поражены», — говорится в сообщении.
Учения сил Северного флота проходят под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. В учении принимают участие свыше 20 боевых кораблей, около 10 атомных и дизельных подлодок, порядка 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов, отметили в ведомстве.
Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. На них отрабатывается боевое взаимодействие на шести полигонах двух стран. В понедельник, 18 сентября, за ходом учений на полигоне Лужский в Ленинградской области наблюдал президент России Владимир Путин, который высоко оценил итоги этапа военных учений.