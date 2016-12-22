«Роснефть» назвала апелляцию АФК «Система» отказом от мирового соглашения

«Мы не видели апелляцию, поэтому оценивать саму апелляцию не можем», — прокомментировал РБК подачу АФК «Система» апелляции по решению суда по иску «Роснефти» представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев. «Что касается самого факта подачи апелляции, в отсутствие каких-либо предложений от «Системы» мы это рассматриваем как односторонний отказ от мирового соглашения», — добавил он.

19 сентября АФК «Система» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти». 23 августа суд решил взыскать с «Системы» и «Система-Инвеста» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти». Такой ущерб, по мнению суда, «Система» нанесла «Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году.

«Как мы ранее заявляли, корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения», — сказал РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов после подачи апелляции.

5 сентября президент Владимир Путин говорил журналистам, что надеется на мировое соглашение между сторонами. В соответствии с процессуальным законодательством подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения, которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса, объяснил РБК Сергей Копытов.