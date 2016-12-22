В Краснодаре эвакуировали пять торговых центров

В Краснодаре провели эвакуацию пяти торговых центров после анонимных звонков. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает «Интерфакс».



Как рассказал собеседник агентства, люди были выведены из торговых центров СБС, «Западный», «Кавказ», «Сити-центр» и «Галактика».

В местном управлении МВД данную информацию не комментируют.

Как сообщает портал «Краснодар» со ссылкой на очевидцев, всего были эвакуированы восемь торговых центров, в том числе «Арбат», «Оскар», «Карнавал» и «Западный». Кроме того, была произведена эвакуация гостиницы Hilton.

Ранее во вторник, 19 сентября, сообщалось, что в Ростове-на-Дону были эвакуированы из-за угрозы взрыва четыре торговых центра и мэрия. Как сообщал источник ТАСС в экстренных службах города, за день поступило более десяти сообщений о бомбах в здании города.

Эвакуация зданий также проходила в Екатеринбурге, где были выведены люди из торгового центра «Гринвич» и из мэрии города. По данным источника агентства «Интерфакс», также были эвакуированы городской цирк и офисное здание.



По данным источника РБК в управлении МВД, в Москве была произведена эвакуация девяти административных зданий и Центрального детского магазина на Лубянке. Как рассказал собеседник РБК, всего поступили звонки о минировании по девяти адресам.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, за шесть дней в России после анонимных звонков были эвакуированы более 180 тыс. человек. Источник РБК в МВД рассказал, что ущерб от проведения эвакуаций составил более 300 млн руб.