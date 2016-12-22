Суд перенес на 26 сентября рассмотрение иска «Югры» к ЦБ

Суд продолжит 26 сентября рассмотрение иска лишившегося лицензии банка «Югры» о признании недействительными решений Банка России о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, передает корреспондент РБК из зала суда.

В ходе заседания во вторник, 19 сентября, представители банка «Югра» подали ходатайства об истребовании доказательств — плана АСВ по осуществлению мер по предупреждению банкротства, а также и о привлечении АСВ в качестве свидетеля.

Представитель ЦБ подчеркнул, что истребование данных документов не относится к предмету спора. «Мы полагаем, что ходатайства представителя «Югры» несостоятельны по своей сути, и просим в них отказать», — добавил он.

В августе в ходе судебного заседания по данному иску Арбитражный суд Москвы отказал банку «Югра» в ходатайствах о привлечении Генеральной прокуратуры в качестве третьей стороны к делу. Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года.

Согласно последним данным, отрицательный капитал банка «Югра» в августе вырос в 42 раза — с 2,04 млрд руб. до минус 86,09 млрд руб. Регулятор отмечал, что 90% заемщиков-юрлиц после отзыва лицензии перестали обслуживать свой долг, а кредитный портфель банка в основном носит технический характер.

По данным ЦБ на 1 июня, у «Югры» совокупно было более 180 млрд руб. средств вкладчиков, большинство из них было застраховано — порядка 169 млрд руб.