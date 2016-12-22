Суд отклонил иск Дадина к ФСИН и администрации карельской колонии

Железнодорожный суд Московской области отклонил административный иск активиста Ильдара Дадина к ФСИН и администрации карельской колонии, которых он обвиняет в нарушении своих прав. Об этом сообщает адвокат активиста Николай Зборошенко, передает «РИА Новости».



По его словам, суд отклонил иск Дадина по всем пунктам. «Мы это решение обжалуем: чем небрежней подход наших судов, тем лучше для жалоб в Европейский суд», — сказал Зборошенко.

Как рассказал Зборошенко агентству «Интерфакс», всего в иске Дадина четыре жалобы. Первая — на решение ФСИН этапировать его в колонию в Карелии, которое, по мнению защиты, нарушает ст. 8 европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни). Кроме того, активист пожаловался на условия этапирования по ст. 3 Конвенции (запрет на пытки), а также на восемь дисциплинарных взысканий в карельской колонии и на то, что адвокат Дадина не мог прийти к нему в колонию.

Первые две жалобы поданы на ФСИН, а две другие на администрацию карельской исправительной колонии, где Дадин находился в заключении.

Дадин был первым в России, кого осудили по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы, но затем приговор был смягчен до 2,5 лет.

В феврале Верховный суд России отменил приговор активисту и постановил освободить его и признать за ним право на реабилитацию. В конце мая Железнодорожной суд Московской области взыскал по иску Дадина 2 млн руб. с Министерства финансов за его незаконное уголовное преследование.