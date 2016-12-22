Порошенко рассказал о трех мифах в вопросе поставки вооружения на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос о поставке в его страну оборонительного вооружения вызывает «горячие дискуссии в США», которые основываются на трех «мифах». Об этом он сказал во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт», сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Первый миф связан с тем, что, если США поставят на Украину оружие, то Россия направит в Донбасс свое, рассказал Порошенко. «Но Россия никогда не прекращала этого делать», — заметил украинский президент.
Второй миф — это мнение, что американское оружие на Украине «не решит ситуацию в целом», сказал лидер Украины. По его словам, поставки вместе с санкциями и «дипломатическим давлением» помогут ее разрешить.
«И третий — что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии», — сказал Порошенко. Он добавил, что «перед лицом такого сильного сдерживания» Россия «могла бы дважды подумать», чем пойти в «новое наступление».
Украинский лидер подчеркнул, что принятие решения о поставках вооружения на Украину может сохранить жизнь украинским военным, что является самым важным.
Во вторник, 19 сентября, Порошенко сказал, что американский сенат одобрил законопроект о выделении $500 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны. Также, по словам украинского президента, данный документ санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера. В свою очередь в Кремле отметили, что такое решение не способствует разрешению конфликта в Донбассе и деэскалации напряженности, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.