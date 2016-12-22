Швейцарскую канализацию засорили купюрами в €500 две испанки

Виновницами возникновения засора в канализации женевского отделения банка UBS и соседних ресторанов стали две испанские женщины, спустившие в унитаз в общей сложности около €100 тыс. в купюрах по €500, сообщил CNN пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан.

По его словам, обнаружить женщин следователям помогла запись с видеокамер системы безопасности банка. Впоследствии представляющий интересы испанок юрист подтвердил, что деньги принадлежат именно им.

По словам Деруана, в настоящее время власти выясняют источник происхождения спущенных в канализацию денег. Представитель прокуратуры отметил также, что бросание денег в унитаз не является преступлением, даже если в результате этого в канализации возник засор.

Ранее стало известно, что швейцарские власти ведут расследование засора канализации разрезанными на части купюрами по €500.