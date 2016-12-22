Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 57,93 EUR Нал. 70,04 69,37 USD Бирж. 58,21 +0,10 EUR Бирж. 69,71 +0,21 USD ЦБ. 58,10 +0,48 EUR ЦБ. 69,68 +0,93 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2048,97 -0,49% РТС 1108,90 -0,91% Brent 55,37 -0,13% DJIA 22350,81 +0,09% Nasdaq 6454,16 -0,01% FTSE 7281,39 +0,39%
Обвиняемый в отмывании $4 млрд через биткоины «захотел» выдачи в Россию
Лента новостей
Обвиняемый в отмывании $4 млрд через биткоины «захотел» выдачи в Россию 17:15, Общество Российские футболисты выбыли из числа претендентов на премию Golden Boy 17:10, Спорт Число желающих учиться в Великобритании россиян увеличилось вдвое 17:09, Общество ЦБ предложил отстранить агентов от работы с пенсионными накоплениями 17:00, Финансы Дыры в цифровом кошельке: как выбрать систему для хранения биткоинов 16:58, Деньги Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в брянской школе 16:51, Общество Кузнецова пообещала разобраться в причинах отказа СИЗО принять памперсы 16:38, Общество Слабая доля: почему бюджетные расходы не спасут Россию 16:34, Мнение В центре Лондона эвакуировали Лиденхолл-маркет 16:33, Общество АвтоВАЗ объявил цены на две новинки 16:32, Авто МВД показало видео взрыва банкоматов Альфа-банка 16:23, Общество В Варшаве осквернили кладбище советских солдат 16:12, Общество В Ростове-на-Дону эвакуировали четыре торговых центра 16:09, Общество Посольство России подтвердило арест в Германии связанного с ИГ чеченца 16:05, Общество На Эльбрусе благодаря жаре нашли тела шестерых пропавших альпинистов 15:57, Общество Глава «Почты России» заявил о необходимости возвращения господдержки 15:57, Бизнес Саакашвили заявил об отсутствии личного конфликта с Порошенко 15:55, Политика СМИ узнали об аресте задержанного за пьяное вождение священника в Сургуте 15:44, Общество Центробанк останется без прибыли в течение трех лет 15:40, Экономика СК возбудил дело после смерти тройняшек в ростовском перинатальном центре 15:38, Общество Как овладеть навыками ведения переговоров 15:27, РБК и Mitsubishi Electric Жители Крыма остались без мобильного интернета из-за аварии 15:24, Технологии и медиа Подрядчик Росатома оспорит в суде пожертвование для «Единой России» 15:19, Общество В Екатеринбурге эвакуировали мэрию и торговый центр 15:13, Общество «Бавария» потеряла Мануэля Нойера до конца года 15:11, Спорт Власти Москвы пообещали построить «ливневки» в кварталах реновации 15:07, Общество Перестрелка в связанном с Сечиной санатории стала второй за два месяца 15:00, Общество Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет 14:58, Общество
Обвиняемый в отмывании $4 млрд через биткоины «захотел» выдачи в Россию
Общество, 17:15
0
Обвиняемый в отмывании $4 млрд через биткоины «захотел» выдачи в Россию

Арестованный в Греции по обвинению США в отмывании $4 млрд через биткоины россиянин Александр Винник согласен на экстрадицию в Россию. Об этом сообщил RT его адвокат Тимофей Мусатов.

По его словам, россиянина вывезли из тюрьмы к прокурору города Салоники. Он ознакомил Винника с требованием выдать его России «за совершенные там преступления». Как рассказал адвокат, обвиняемый с запросом согласился и сказал, что «добровольно» желает экстрадиции в Россию.

РБК направил запрос в FjM International Solicitors & Lawyers, старшим партнером которой является адвокат Тимофей Мусатов, защищающий интересы Александра Винника.

Винник был задержан в Греции по запросу США 26 июля. На следующий день в Соединенных Штатах россиянину заочно были предъявлены обвинения в отмывании $4 млрд через биткоины. Как полагает жюри присяжных города Сан-Франциско, он отмывал деньги через биткоин-биржу BTC-e.

Средства россиянин, по мнению американской стороны, получил после взлома японской биржи криптовалют Mt. Gox, где было сконцентрировано около 70% всей мировой торговли криптовалюты. Хакерская атака на биржу была совершена в 2014 году. Тогда хакеры украли 850 тыс. биткоинов, что эквивалентно около $500 млн по курсу на момент похищения. Из них 306 тыс. биткоинов были переведены в электронные кошельки, которые связаны с биткоин-биржей BTC-е.

Кроме того, в США Винника подозревают в том, что на протяжении шести лет он руководил преступной группой, которая занималась кражей данных пользователей, торговлей наркотиков и отмыванием средств международных преступных синдикатов. Россиянин свою вину отрицает.

Биткоин-биржа BTC-e опровергла любые связи с Винником. Как говорится в заявлении компании, Александр Винник «никогда» не был в числе ее руководителей или сотрудников.

Теги: арест , отмывание денег , Греция
Главное
ЦБ предложил отстранить агентов от работы с пенсионными накоплениями Финансы
Материалы по теме
Биткоин-биржа отвергла связь с арестованным в Греции россиянином Общество
Задержанный в Греции россиянин оказался основателем крупной биткоин-биржи Общество
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку