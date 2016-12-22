Обвиняемый в отмывании $4 млрд через биткоины «захотел» выдачи в Россию

Арестованный в Греции по обвинению США в отмывании $4 млрд через биткоины россиянин Александр Винник согласен на экстрадицию в Россию. Об этом сообщил RT его адвокат Тимофей Мусатов.

По его словам, россиянина вывезли из тюрьмы к прокурору города Салоники. Он ознакомил Винника с требованием выдать его России «за совершенные там преступления». Как рассказал адвокат, обвиняемый с запросом согласился и сказал, что «добровольно» желает экстрадиции в Россию.

РБК направил запрос в FjM International Solicitors & Lawyers, старшим партнером которой является адвокат Тимофей Мусатов, защищающий интересы Александра Винника.

Винник был задержан в Греции по запросу США 26 июля. На следующий день в Соединенных Штатах россиянину заочно были предъявлены обвинения в отмывании $4 млрд через биткоины. Как полагает жюри присяжных города Сан-Франциско, он отмывал деньги через биткоин-биржу BTC-e.

Средства россиянин, по мнению американской стороны, получил после взлома японской биржи криптовалют Mt. Gox, где было сконцентрировано около 70% всей мировой торговли криптовалюты. Хакерская атака на биржу была совершена в 2014 году. Тогда хакеры украли 850 тыс. биткоинов, что эквивалентно около $500 млн по курсу на момент похищения. Из них 306 тыс. биткоинов были переведены в электронные кошельки, которые связаны с биткоин-биржей BTC-е.

Кроме того, в США Винника подозревают в том, что на протяжении шести лет он руководил преступной группой, которая занималась кражей данных пользователей, торговлей наркотиков и отмыванием средств международных преступных синдикатов. Россиянин свою вину отрицает.

Биткоин-биржа BTC-e опровергла любые связи с Винником. Как говорится в заявлении компании, Александр Винник «никогда» не был в числе ее руководителей или сотрудников.