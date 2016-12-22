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Россия выразила Польше протест после осквернения воинского кладбища
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Россия выразила Польше протест после осквернения воинского кладбища
Политика, 17:44
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Россия выразила Польше протест после осквернения воинского кладбища

Посольство России в Польше выразило протест польским властям в связи с осквернением кладбища-мавзолея советских воинов в Варшаве. Об этом РБК сообщили в диппредставительстве.

«Кладбище-мавзолей советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в очередной раз подверглось осквернению неизвестными вандалами. В этой связи посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных», — сказали в посольстве.

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О том, что памятники на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве исписали оскорбительными надписями, сообщила Gazeta Wyborcza ранее 19 сентября. Неизвестные нанесли на них надписи «Смерть врагам народа», «Шестерки Сталина», «Вон из нашей страны». Пресс-секретарь полиции района Мокотув Роберт Шумят уточнял, что инцидент произошел в ночь на 18 сентября.

После случившегося в Министерство культуры Польши направили письмо с выражением протеста, заявлял руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве заложили в 1950 году. Площадь кладбища составляет 19,2 га, на нем захоронены 22 тыс. советских солдат, которые погибли при освобождении Польши от войск Третьего рейха.

Теги: Россия , посольство , Польша
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