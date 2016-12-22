Украина выписала 20 тыс. штрафов российским авиакомпаниям

Государственная авиационная служба Украины выписала в отношении российских авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в Крым), более 20 тыс. штрафов общей суммой 5,98 млрд руб. (2,72 млрд грн). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Госавиаслужбу.

Президент Украины 16 сентября 2015 года привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций к юридическим лицам, среди которых есть российские авиакомпании.

Согласно данным Госавиаслужбы, эти ограничения нарушают более 40 авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», Red Wings, авиакомпания «Россия», «АЛРОСА», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд» («224 Летный отряд»), «Когалымавиа» «Сокол», «Ак Барс Аэро» и другие. Пренебрегающие ограничениями будут оштрафованы за каждое нарушение на 8 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан 299,2 тыс. руб. (136 тыс. грн).

Правонарушения фиксирует автоматизированная система управления воздушным движением Aircon 2100, говорится в сообщении авиационной службы.

Согласно Воздушному кодексу Украины, если авиакомпания не выплатила штраф за 15 дней с момента получения постановления о его наложении, его в принудительном порядке взыскивает Государственная исполнительная служба Украины.

В сообщении авиационной службы говорится, что на 15 сентября 2017 года ни один штраф из общей суммы в 5,98 млрд руб. (2,72 млрд грн) не был оплачен.

На брифинге 8 июля 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что Киев фиксирует нарушение российскими самолетами воздушного пространства Крыма и за каждое нарушение выставляет штраф.

В марте 2016 года глава Росавиации Александр Нерадько заявил ТАСС, что Украина уже полгода не уведомляет российские авиакомпании о наложенных штрафах. В октябре Госавиаслужба Украины сообщила, что после присоединения Крыма к России украинская сторона начислила авиакомпаниям из России штрафов ​общей суммой более $28 млн (721,236 млн грн), а за нарушение запрета на полеты на полуостров вынесено более 5 тыс. постановлений.