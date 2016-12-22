В центре Лондона эвакуировали Лиденхолл-маркет

Лондонская полиция провела эвакуацию из Лиденхолл-маркета — крытого рынка, расположенного в историческом центре Лондона. Поводом послужили сообщения об обнаружении подозрительного пакета.

Полиция оцепила рынок и попросила людей избегать данный район.

Позднее выяснилось, что обнаруженный подозрительный пакет опасности не представляет. Полиция пообещала в ближайшее время снять оцепление рынка.

На прошлой неделе, 15 сентября, в Лондоне произошел взрыв самодельного взрывного устройства на станции метро «Парсонс Грин», в результате которого пострадали 30 человек. Власти расценили произошедшее как теракт. На следующий день были задержаны двое подозреваемых в причастности к данному взрыву. Их имена пока не назывались.

В связи с произошедшим власти повысили уровень террористической угрозы в стране до «критического».