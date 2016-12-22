В Ростове-на-Дону эвакуировали четыре торговых центра

В Ростове-на-Дону проводится эвакуация четырех развлекательных центров из-за угрозы взрыва. Как сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона, были эвакуированы ТЦ «Рио», «Талер» и «Мега» из-за сообщений о минировании зданий.

Очевидец сообщила РБК об эвакуации торгового центра «Проспект». «Была оцеплена часть дома. И до сих пор там полиция и скорые», — пояснила кассир кафе «Ахалай Махалай» Дарья.

Владелец магазина «Микс Хобби» в торговом центре «Рио» подтвердила РБК эвакуацию здания. «В 13:30 [началась эвакуация]. Всех проводили на улицу. [Приехали] полиция, скорая, пожарные», — пояснила она.

В администрации ТРЦ «Талер» рассказали РБК, что из здания были выведены около 1 тыс. человек. Информация [о заложенном взрывном устройстве] не подтвердилась. Примерно в 15:00 торговый центр продолжил свою работу», — добавили в администрации.

Как сообщает «РИА Новости», в связи с массовыми эвакуациями в городе был ограничен доступ к мэрии Ростова-на-дону. По данным портала Privet-Rostov, в мэрии началась эвакуация. Всего в экстренные службы города во вторник, 19 сентября, поступило более десяти сообщений о минировании, сообщил ТАСС источник.

Ранее сообщалось, что эвакуация проводилась в Екатеринбурге. Там вывели людей из торгового центра «Гринвич» и из мэрии города. Как сообщил источник агентства «Интерфакс», из-за угрозы взрыва были эвакуированы городской цирк и офисное здание.

Как рассказал источник РБК в управлении МВД по Москве, 19 сентября в столице были эвакуированы девять административных зданий и Центральный детский магазин на Лубянке. По словам собеседника РБК, всего поступили сообщения о минировании по девяти адресам.

Всего за шесть дней в России после анонимных звонков о бомбах были эвакуированы более 180 тыс. человек, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах. После проверки зданий взрывные устройства найдены не были. По данным источника РБК в МВД, ущерб от эвакуаций составил более 300 млн руб.