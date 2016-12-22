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Подрядчик Росатома оспорит в суде пожертвование для «Единой России»
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Подрядчик Росатома оспорит в суде пожертвование для «Единой России»
Общество, 15:19
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Подрядчик Росатома оспорит в суде пожертвование для «Единой России»

Конкурсный управляющий «Росатома», АО «Спецтеплохиммонтаж» (СТХМ) подал иск в Арбитражный суд Томской области о признании финансовых пожертвований томскому отделению «Единой России» незаконными. Исковое заявление подал 15 сентября член совета директоров и совладелец предприятия Евгений Казюрин. Об этом сообщает «Интерфакс», которое ознакомилось с исковым заявлением.

Истец требует признать незаконным перечисление от СТХМ в пользу партии 1,150 млн руб. На каких основаниях требуется вернуть деньги, не сообщается.

В исковом заявлении Казюрин ссылается на закон о банкротстве, согласно которому сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства, могут оспариваться. Истец считает, что эти сделки совершили, чтобы причинить вред имущественным правам кредиторов. На момент заключения сделок должник «отвечал признаку неплатежеспособности», а сами сделки были совершены с заинтересованным лицом.

По данным Казюрина, исполнительный директор СТХМ Максим Кормашов и генеральный директор этого предприятия Дмитрий Кормашов — родственники. Максим Кормашов был депутатом думы Томской области V созыва в 2011-2016 годах. Также он состоял в партии «Единая Россия». Таким образом, по мнению истца, добровольные пожертвования на сумму 1,150 млн руб. в адрес Томского регионального отделения партии «Единая Россия» «имеют признаки подозрительных сделок и могут быть признаны арбитражным судом недействительными».

В сентябре 2016 года томский арбитраж опубликовал постановление, согласно которому акционерное общество «Спецтеплохиммонтаж» было признано банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство на шесть месяцев. Заявление о банкротстве компании подала ООО «Сибрегионстрой».

В реестр кредиторов, по данным «Интерфакса», вошли требования ООО «ПСК «Пентар» (2,328 млн руб.), ВТБ (1,557 млн руб.), АО «Сибирский химический комбинат» (1,199 млн руб.), Газпромбанка (417 тыс. руб.). К делу подключили материалы ФСБ и МВД, но их суть нагентство не раскрывает.

По данным «Интерфакса», в 2015 году к «Спецтеплохиммонтажу» было подано 125 исков общей суммой 356 млн руб., в 2016 году — 36 исков на сумму 32 млн руб.

В 2014 году предприятие получило подрядчика от «Росатома» на строительство хранилища препаратов государственного радиевого фонда на территории ФГУП «ГХК» (Горно-химический Комбинат) в Железногорске. Также был получен контракт на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства АО «Красмаш» (Красноярский машиностроительный завод).

Предприятие «Спецтеплохиммонтаж» было создано в 1980 году для выполнения монтажных и строительных работ на объектах химического и ядерно-энергетического комплекса. Оно, в том числе, занималось строительством Сибирского химического комбината (СХК) и Томский нефтехимического комбината (НХК, переименовано в «Томскнефтехим»).

По данным «СПАРК», СТХМ в равных долях принадлежит его руководителю Дмитрию Кормашеву, а также Артему и Максиму Кормашовым.

Теги: суд , Арбитражный суд , «Росатом» , «Единая Россия » , «Спецтеплохиммонтаж»
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