Кузнецова пообещала разобраться в причинах отказа СИЗО принять памперсы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться, по какой причине руководство УФСИН Москвы отказалось принять подгузники для детей, которые находятся с матерями в СИЗО №6 в столице, передает ТАСС.

«Мы обязательно поинтересуемся причинами, если есть таковые, почему средства гигиены не могут быть переданы», — заявила она. «Мне пока причины непонятны, мы в них обязательно разберемся. В ближайшее время, я думаю, памперсы найдут своего получателя», — добавила Кузнецова.

Представители Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям сообщили Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что в течение двух недель «безуспешно пытаются передать в СИЗО памперсы». Как сообщили в фонде, в одном из писем представитель администрации СИЗО №6 «предложил им в сопроводительных документах разъяснить «целевое назначение материально-технических ресурсов», передаваемых в качестве благотворительной помощи».

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Анна Кузнецова 6 сентября посетила СИЗО №6 и СИЗО №5, где ознакомилась с условиями проживания женщин с детьми, сообщается на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка. Она интересовалась вопросами материального-бытового, медицинского и психологического обеспечения, отмечается в сообщении.