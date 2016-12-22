Посольство России подтвердило арест в Германии связанного с ИГ чеченца

Гражданство уроженца Чечни, подозреваемого в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России, устанавливается, об этом РБК рассказал пресс-секретарь посольства России в ФРГ Денис Микерин.

«Это уроженец Чечни, предположительно гражданин России 1988 года рождения. В настоящий момент в контакте с местной прокуратурой предпринимаются необходимые шаги для прояснения наличия у арестованного российского гражданства, а также установления причин задержания и сути предъявленных обвинений», — рассказал Микерин.

«Результаты этой работы определят дальнейшие шаги», — добавил он, отметив, что генеральное консульство России в Гамбурге получило официальное уведомление о задержании и последующем аресте подозреваемого.

По словам Микерина, арест предполагаемого гражданина России произошел в Бремене. В случае поступления обращения от задержанного и подтверждения наличия у него российского гражданства ему будет оказано консульское содействие, добавил сотрудник дипломатической миссии.

Ранее о том, что по подозрению в связях с ИГ в Германии вероятно задержан гражданин России, сообщалось со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Гамбурга Нану Фромбах, об этом писало издание Weser-Kurier.



​По этим данным, задержанный был арестован и отправлен во временное заключение в Гамбург. Кроме того, по этой же информации, немецкой полиции удалось выяснить, что подозреваемому 28 лет, он был замечен в связях с ИГ во время своего пребывания в Сирии.

«Обвиняемый был схвачен силами полиции Бремена 13 сентября по ордеру, выданному Высшим земельным судом Гамбурга 12 сентября. 14 сентября судья в Гамбурге выдал ордер об аресте. С этого времени он находится в предварительном заключении в Гамбурге», — рассказала Фромбах.

По ее словам, сроки завершения следствия по делу подозреваемого пока не определены. Делом российского гражданина занимается полиция Гамбурга и Бремена в рамках соглашения между городами о юрисдикции в вопросах государственной защиты.

Как отмечало издание, в настоящее время немецкая полиция идентифицировала 700 потенциально опасных исламистов. Из них от 10 до 20 человек являются жителями Бремена. Двое из них содержатся под стражей, еще несколько человек проживают за границей.