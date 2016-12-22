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СМИ узнали об аресте задержанного за пьяное вождение священника в Сургуте
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СМИ узнали об аресте задержанного за пьяное вождение священника в Сургуте
Общество, 15:44
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СМИ узнали об аресте задержанного за пьяное вождение священника в Сургуте

В Сургуте священника Иоанна Дария, задержанного за пьяное вождение, арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским. Об этом сообщают источники в силовых структурах региона, сообщает портал URA.RU.

По данным собеседников издания, в полиции не стали возбуждать уголовное дело, а завели административное дело о неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Однако в связи с повторным случаем вождения в нетрезвом виде против священника было возбуждено уголовное дело, отмечает издание. Как рассказал его источник, в 2016 году Дарий был лишен прав за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу РБК отказались подтвердить или опровергнуть информацию о задержании за пьяное вождение и последующем административном аресте иерея Иоанна. «Этот факт мы не комментируем», — заявили в пресс-службе.

В Ханты-Мансийской епархии также не стали комментировать ситуацию. «У нас нет никаких комментариев и пояснений по данному вопросу», — сказал собеседник РБК.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, священник был задержан сотрудниками ДПС в ночь на понедельник, 18 сентября. Как рассказал собеседник агентства, полицейские остановили иномарку, за рулем которой был нетрезвый мужчина. Он отметил, что водителем, предположительно, был настоятель одного из храмов Сургута.

По данным местного издания «К-Информ», священник требовал у полицейских отпустить его и предлагал взятку. Сотрудники правоохранительных органов задержали его и надели на него наручники.

На сайте Ханты-Мансийской митрополии сообщается, что иерей Иоанн Дарий служит в храме великомученика Георгия Победоносца.

Теги: арест , Сургут , пьяный священник
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