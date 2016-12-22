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Саакашвили заявил об отсутствии личного конфликта с Порошенко
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Саакашвили заявил об отсутствии личного конфликта с Порошенко
Украинский кризис, 15:55
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Саакашвили заявил об отсутствии личного конфликта с Порошенко

Бывший губернатор Одесской области заявил, что у него нет личного конфликта с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает издание «Українські Новини».

«Они хотят сказать, что два институтских друга обиделись друг на друга. У нас, конечно, есть проблема и с ним, но главная проблема — это олигархи и система, которая убивает Украину», — считает он. При этом Саакашвили отметил, что Порошенко «интересуется всеми его действиями».

В разговоре с изданием экс-губернатор также прокомментировал возможность своей экстрадиции с Украины. «Хотят меня арестовать, пусть арестовывают, хотят меня экстрадировать, пусть экстрадируют, хотят меня шантажировать моим братом, пусть шантажируют», — сказал он.

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Саакашвили добавил, что обратится в ЕСПЧ для своей защиты как гражданина, если украинский президент не предоставит ему копии документов, которые нужны для обжалования указа о прекращении его гражданства. Документов, на основании которых прекращено его гражданство, по словам Саакашвили, он не получил.

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Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили 26 июля. В начале сентября глава государства заявлял, что такое решение было принято в соответствии с Конституцией Украины. Он указал, что Саакашвили при подаче заявления на гражданство указал неверную информацию.

Сам экс-губернатор Одесской области обвинил Порошенко во лжи. «Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведет себя как трус — он прячется за процедуру», — считает политик. По его мнению, его лишили гражданства незаконно.

Саакашвили и его соратники 10 сентября прорвались из Польши на Украину через границу на пропускном пункте Шегини. Оттуда они отправились во Львов. В результате прорыва пострадали 13 пограничников.

После прорыва возбудили сразу несколько дел: по ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ч.4 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов).
Теги: Петр Порошенко , конфликт , Михаил Саакашвили
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