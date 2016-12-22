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Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет
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Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет
Общество, 14:58
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Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет

Спасатели-водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям завершили масштабную экспедицию «Хрустальная глубина», в ходе которой со дна озера Байкала поднимают потенциально опасные объекты.

По словам начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семена Белокурова, за последние годы водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, а также вертолет и самолет.

Операция по подъему одного автомобиля занимает несколько часов. Сперва машину нужно найти с помощью телеуправляемого подводного аппарата, затем прикрепить к нему специальные баллоны и надуть их, чтобы автомобиль всплыл.

«Очень важно не только поднять затонувшую технику со дна озера, но и разыскать владельца, чтобы он ее забрал для дальнейшей утилизации. Большая часть таких объектов находится в зоне Прибайкальского национального парка», — пояснил заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Сукманов.

Теги: Байкал , водолазы , Самолет
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