Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет

Спасатели-водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям завершили масштабную экспедицию «Хрустальная глубина», в ходе которой со дна озера Байкала поднимают потенциально опасные объекты.

По словам начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семена Белокурова, за последние годы водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, а также вертолет и самолет.

Операция по подъему одного автомобиля занимает несколько часов. Сперва машину нужно найти с помощью телеуправляемого подводного аппарата, затем прикрепить к нему специальные баллоны и надуть их, чтобы автомобиль всплыл.

«Очень важно не только поднять затонувшую технику со дна озера, но и разыскать владельца, чтобы он ее забрал для дальнейшей утилизации. Большая часть таких объектов находится в зоне Прибайкальского национального парка», — пояснил заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Сукманов.