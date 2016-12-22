В Екатеринбурге эвакуировали мэрию и торговый центр

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич» и здание мэрии. Торговый центр эвакуировали около 14:00 мск, сообщил РБК очевидец Дмитрий Логинов.

«Эвакуацию провели быстро, менее чем за пять минут. Вывели ориентировочно 3 тыс. человек. В толпе говорят, что поступил анонимный звонок о минировании. Приехали МЧС, скорая, полиция. Сейчас ищут бомбу», — рассказал собеседник РБК.

Об эвакуации мэрии сообщил на своей странице в Twitter градоначальник Евгений Ройзман. «Мне кажется, что многие сотрудники даже довольны», — отметил чиновник.

Эвакуацию в ТРЦ «Гринвич» и мэрии подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что эвакуация проходит также в городском цирке и в офисном здании на улице Малышева, 44.