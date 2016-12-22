СК возбудил дело после смерти тройняшек в ростовском перинатальном центре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти новорожденных тройняшек в перинатальном центре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ростовского управления СК. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В перинатальный центр беременная женщина из Таганрога поступила 17 июля. Ей сделали кесарево сечение. Новорожденных тройняшек поместили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Через шесть дней, 23 августа, умер один из ее новорожденных детей. Через несколько дней умерли еще двое.

Как сообщает местное издание 161.ru, в случившемся потерпевшие супруги Виктория и Александр Самойленко винят сотрудников перинатального центра. Как отмечает издание, новорожденные мальчики появились на свет недоношенными с весом 1150, 1350 и 1550 г.

Как отмечает издание, врачи рассказали матери младенцев, что у ее детей диагностировано воспаление толстой и тонкой кишок, что является нормой для большинства недоношенных детей. 9 августа Виктория Самойленко рассказала врачам, что одному из ее детей стало плохо. «У него постоянно брали кровь, но больше ничего не предпринимали», — сказала потерпевшая.

Затем 14 августа у ребенка была обнаружена пневмония. Младенца перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Через несколько дней врачи поместили туда второго ребенка Самойленко, объяснив, что младенцу могло стать хуже, потому что он был в одной плаценте с заболевшим. По словам Самойленко, одному из младенцев стало лучше на три дня, но 22 августа он впал в кому, а 23 августа умер.

Мать предупреждала врачей, что у оставшегося в реанимации второго ребенка могут начаться судороги. «Мне ответили: «Да, мы видим. Мы ждем, сейчас, если мы ему что-то сделаем, то придется ставить аппарат искусственной вентиляции легких», — сказал потерпевшая. По ее словам, в результате ребенку сделали укол, и до его смерти 28 августа у младенца не было никаких симптомов. Кроме того, 24 августа в реанимацию привезли третьего сына Самойленко с теми же симптомами, что и у умершего первым младенца. 29 августа он умер.

Как рассказали 161.ru в перинатальном центре, «рождение детей от многоплодной беременности — это всегда группа риска».